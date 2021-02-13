مانويل نوير يتحدث عن كواليس مقابلته مع محمد الشناوي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث الألماني مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ عن كواليس مقابلته مع محمد الشناوي حارس الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة بقطر.

وأضاف نوير خلال مقابلة للحساب الرسمي للنادي الأهلي:" لقد كان من الرائع التعرف على الشناوي وأتمني النجاح له ولناديه في المستقبل".

وأكمل:" في البداية أريد أن أوجه له التحية وأهنئه على كسر الرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات بشباك نظيفة في الموسم وعلى النجاح الذي حققه".

وتابع:" أعتقد أن الاحترام المتبادل دائما موجود وهو شعور خاص بالنسبة لي".

واستطر" أمر جيد عندما يقول حارس يلعب في المستوى الاحترافي أن مانويل نوير هو مثله الأعلى، لقد أظهر كلانا الاحترام المتبادل على أرض الملعب وأعتقد أنه كان واضحا أننا نقدر بعضنا".

وأتم تصريحاته:" لقد تبادلنا التحية والقمصان أيضا بعد المباراة وبالنسبة لي كان لقاء رائع وأتمنى له النجاح ولناديه في المستقبل".