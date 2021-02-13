الزمالك يوفر طائرة خاصة لبعثته في رحلتها إلى السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق إلى السنغال استعدادًا لملاقاة فريق تينجويت ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأشار قاسم في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن لجنة إدارة النادي نجحت في توفيير طائرة خاصة للفريق لخوض رحلته داخل القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك صباح يوم 20 فبراير الجاري استعدادًا لملاقاة تينجويت يوم 23 من الشهر نفسه، وهو ما دفع الفريق لطلب تأجيل مباراته مع حرس الحدود.

ورفضت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة الزمالك والحدود المقرر لها يوم 20 فبراير، ليتجدد الطلب مرة أخرى من جانب القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن الموعد النهائي لسفر الزمالك إلى السنغال سيتحدد بناء على القرار النهائي بشأن مباراة الفريق ضد حرس الحدود في كأس مصر.