في انتظار الأهلي "البطل".. ماذا حدث في الجولة الأولى بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

انتهت مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن المرحلة شهدت تأجيل مباراتي الأهلي والمريخ السوداني والوداد البيضاوي المغربي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

مباراة الأهلي والمريخ التي تأتي ضمن المجموعة الأولى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، حيث جاء تأجيل اللقاء نظرًا لمشاركة بطل أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر مؤخرًا، في المقابل أعلن "كاف" تأجيل مباراة الوداد ومنافسه الجنوب أفريقي إلى وقت لاحق، نظرًا لمنع السلطات المغربية دخول الفريق الجنوب أفريقي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التقرير التالي نستعرض نتائج الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا:

- انتظار الأهلي:

في انتظار الأهلي خرج فريق سيمبا التنزاني لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي على ملعب "الشهداء" في لقاء شهد تحقيق نتيجة مفاجئة من جانب أبطال تنزانيا بعد الفوز بهدف دون رد.

سيمبا تصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط حيث سيواجه في الجولة المقبلة نظيره الأهلي، أما فيتا كلوب سيخرج لمواجهة المريخ السوداني.

- بداية قوية ونقطة ثمينة:

في منافسات المجموعة الثانية حقق فريق صنداونز الجنوب أفريقي بداية قوية من خلال الفوز على ضيفه الهلال السوداني بهدفين دون رد.

هذه المجموعة شهدت خروج فريق شباب بلوزداد الجزائري بنقطة ثمينة من خلال مواجهة فريق مازيمبي على ملعبه وسط أجواء مشحونة بين الفريقين.

وخرج النادي الجزائري ببيان ناري عبّر فيه عن غضبه من تصرفات جماهير مازيمبي والتي اقتحمت غرفة تبديل الملابس عقب المباراة.

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: صنداونز 3 نقاط - شباب بلوزداد نقطة - مازيمبي نقطة - الهلال دون نقاط.

وسيكون الهلال في انتظاره مباراة غاية في الصعوبة من خلال مواجهة مازيمبي، أما شباب بلوزداد سيكون في استقبال صنداونز.

- صدارة حوريا:

بعد تأجيل مباراة الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز استغل فريق حوريا كوناكري الغيني الموقف جيدًا، حيث حقق انتصارًا ثمينًا على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون رد.

وسيواجه الوداد البيضاوي في الجولة المقبلة بطل أنجولا، أما بطل جنوب أفريقيا فسيكون في استقبال متصدر المجموعة في التوقيت الحالي فريق حوريا كوناكري.

- الترجي يتصدر وتعثر للزمالك:

افتتح الزمالك مباريات المجموعة الرابعة إلا أن وصيف دوري أبطال أفريقيا فقد أول نقطتين في مشواره من خلال تحقيق التعادل السلبي أمام مولودية الجزائر.

في المقابل، افتتح الترجي الرياضي التونسي مشواره في دور المجموعات بتحقيق فوز صعب على حساب تونجيت السنغالي، والذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى.

بطل تونس حوّل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف ليتصدر الترتيب بثلاث نقاط قبل مواجهة مولودية الجزائر، في المقابل يخرج الزمالك لمواجهة بطل السنغال في الجولة الثانية.