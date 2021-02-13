طبيب الزمالك يرد.. هل يشارك ساسي في مواجهة الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، أن الإصابة التي تعرض لها فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق خلال مواجهة مولودية الجزائر الجزائري، أمس الجمعة، بسيطة ولا تستدعي القلق.

وأشار طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه سيعقد جلسة مع ساسي قبل مران الفريق، غدًا الأحد، للاطمئنان عليه وتحديد موقفه من لقاء الإسماعيلي المقبل.

وقال طبيب الزمالك: "إصابة ساسي خفيفة، هي عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة ولا تستدعي القلق وليست كما يتردد".

وأكمل: "اللاعب لم يشتك من الإصابة، من الطبيعي أن يتعرض أي لاعب لكدمة خلال المباريات، سأعقد جلسة معه للاطمئنان عليه قبل المران القادم".

واختتم: "بناء على الجلسة سيتحدد موقف ساسي من لقاء الإسماعيلي القادم، وسيكون جاهزًا للمشاركة بنسبة كبيرة".

الجدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيًا في دوري أبطال أفريقيا، بينما يستعد لملاقاة الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات دوري We المصري.