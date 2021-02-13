نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي “جاتوزو ينتقم من بيرلو”

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن منافسات الجولة الـ 22، على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي دوفيري”.

تقدم فريق نابولي للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفضل الفوز على ضيفه يوفنتوس حامل اللقب 1 /صفر.

بهذه النتيجة انتقم مدرب نابولي “جاتوزو” من هزيمته 2-صفر امام اليوفي فى كأس السوبر الايطالي فى المباراة التي اقيمت يوم 20 يناير 2021.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 40 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق نقطتين خلف يوفنتوس صاحب المركز الثالث، ويمتلك الفريقان مباراة مؤجلة بعد تأجيل مباراتهما معا منذ أكتوبر الماضي دون تحديد موعد جديد لها.

انتهي الشوط الاول بتقدم نابولي بهدف دون رد، جاء الهدف فى الدقيقة 31 من علامة الجزاء نفذها بنجاح اللاعب “لورينزو إنسيني”.

وسجل إنسيني هدفه رقم 100 بقميص نابولي بفضل ضربة الجزاء التي حصل عليها فريقه بعد أن وجه جورجيو كيلليني دفعة في وجه أمير رحماني لاعب نابولي.

وأهدر الفارو موراتا فرصة ليوفنتوس بعد أن ضلت ضربة رأسه طريقها للشباك كما أهدر كريستيانو رونالدو وفيدريكو كييزا فرصتين ليوفنتوس.

ونجح نابولي في فرض سيطرته على المباراة رغم افتقاده لجهود مدافعيه كوستاس مانولاس وكاليدو كوليبالي.

نقل بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي على قناة بي ان سبورت HD4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.