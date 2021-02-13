فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي اليوم “هفوة مُكلفة من كيليني”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن منافسات الجولة الـ 22، على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي دوفيري”.

تقدم فريق نابولي للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفضل الفوز على ضيفه يوفنتوس حامل اللقب 1 /صفر.

بهذه النتيجة انتقم مدرب نابولي “جاتوزو” من هزيمته 2-صفر امام اليوفي فى كأس السوبر الايطالي فى المباراة التي اقيمت يوم 20 يناير 2021.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 40 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق نقطتين خلف يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

انتهي الشوط الاول بتقدم نابولي بهدف دون رد، جاء الهدف فى الدقيقة 31 من علامة الجزاء نفذها بنجاح اللاعب “لورينزو إنسيني”.

نقل بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي على قناة بي ان سبورت HD4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.

إليكم اهداف المباراة