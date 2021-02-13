نتيجة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي “الليث الأبيض يُحطم آمال العالمي”

تعرف على نتيجة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي ضمن الجولة 18، والتي استضافها ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، مساء اليوم السبت 13 فبراير، وشهدت تفوق الليث الأبيض “الشباب” بأربعة أهداف دون رد، بواقع هدفين في الشوط الأول، ومثلهما في الشوط الثاني.

تقدم الشباب في نتيجة المباراة بفضل ركلة جزاء أحتسبت للظهير الأيمن “فواز الصقور” بعد تعرضله لعرقلة واضحة داخل صندوق العمليات من جانب الظهير الأيسر للنصر “أسامة الخلف”.

ونفذ ركلة الجزاء النجم الأرجنتيني “إيفير بانيجا” بنجاح عند الدقيقة 17، ليتسبب هذا الهدف في انتشار حالة من العصبية والضغب بين جميع لاعبي النصر الذين يعرفون جيدًا أن أي نتيجة غير فوزهم اليوم تعني خروجهم من المنافسة على اللقب في قادم المواعيد.

وتحصل صانع ألعاب النصر “بيتي مارتينيز” على بطاقة صفراء في الدقيقة 22، ومن بعده نال عبد الرزاق حمدالله وبيتروس بطاقتين في الدقيقتين 33 و35.

ونجح الشباب في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 28 برأسية مذهلة للاعب الأرجنتيني المتألق “كريستيان خوانكا” بعد تلقيه عرضية نموذجية من الظهير الأيسر “عبد الله الزوري” الذي كانت له مساهمة في الهدف الأول عندما أهدى خوانكا كرة جميلة في وسط الملعب قبل أن يرسلها خوانكا إلى الصقور المتوغل.

وخلال الشوط الثاني أضاف الأرجنتيني خوانكا الهدف الثالث لفريق الشباب في الدقيقة 82 بتصويبة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تلقيه رمية تماس من الظهير الأيمن “الصقور”.

وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع، أضاف المهاجم البديل “إيجالو” هدف رابع لصالح الشباب من صناعة النجم الأرجنتيني إيفير بانيجا.

بهذه النتيجة يواصل الشباب تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن أهلي جدة الثاني، وبفارق 5 نقاط عن الهلال الثالث (مؤقتًا).

نتيجة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

سبق لفريق الشباب التفوق على النصر في نتيجة المباراة الأولى هذا الموسم، حين هزمه بهدفين لهدف، وجاء هدف الفوز للشباب في الدقيقة 7 من الوقت المُحتسب بدل من ضائع إثر ركلة جزاء نفذها إيفير بانيجا.

وكان الشباب يعاني بصفة دائمة أمام النصر في آخر 10 مباريات بينهما، فعلى مدار الأربع سنوات الماضية (2017-2021) خسر الفريق الأبيض 6 مرات أمام العالمي، وتعادل مرة واحدة كانت في سبتمبر 2019 من دون أهداف.