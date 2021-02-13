بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وديبورتيفو ألافيس” في إحدى مباريات اليوم السبت 13-2-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وديبورتيفو ألافيس” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة برشلونة وديبورتيفو ألافيس على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الاسباني “فيغويروا فاسكيز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

رغم خسارته أمام “إشبيلية” في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، الا ان برشلونة يمر بفترة جيدة في الدوري الاسباني حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 10 مباريات في الليجا (فاز في 8، وتعادل في 2).

ويتواجد برشلونة في المركز الرابع بجدول الترتيب خلف الثالث “إشبيلية” بفارق نقطتين، وبفارق 3 نقاط عن الثاني “ريال مدريد”، وجمع البلوجرانا 43 نقطة حتى الآن من 21 مباراة، انتصر في 13 مواجهة، وتعادل في 4، وخسر مثلها.

في المقابل، حقق اخيرًا “ديبورتيفو ألافيس” أول فوز له في العام الجديد “2021” على حساب “بلد الوليد” في الجولة الماضية، بعدما تعرض لأربعة خسائر متتالية في الدوري الاسباني، وتعادل في مباراة واحدة.

ويترنح ديبورتيفو ألافيس على حافة الهبوط، إذ يمتلك 22 نقطة في رصيده، وبفارق نقطتين عن أولى مراكز منطقة الخطر التي يتواجد فيها “بلد الوليد”.

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