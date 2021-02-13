ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول وليستر سيتي “صلاح على القمة”

شهدت مباراة ليفربول وليستر سيتي تسجيل متصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، الدولي المصري “محمد صلاح” هدفه 17 هذا الموسم مع الريدز، كما نجح جيمي فاردي بإضافة هدفًا إلى رصيده.

وضمن محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي لجولة جديدة على الأقل، نظرًا لصعوبة تسجيل ملاحقيه، ثنائي توتنهام “هاري كين، وسون هيونج مين”، بالإضافة إلى نجم مانشستر يونايتد “برونو فيرنانديز” سوبر هاتريك خلال مباريات فرقهم في الجولة الحالية (24).

ولم يُسهم هدف محمد صلاح الذي تقدم به في النتيجة لفريق ليفربول عند الدقيقة (67) بتحقيق الانتصار او حتى تفادي الخسارة، نظرًا للكوارث الدفاعية التي ارتكبها زملاؤه في الخط الخلفي والتي كلفت الفريق 3 أهداف في ظرف 7 دقائق فقط.

ويمر ليفربول بفترة هي الأصعب له منذ فترة طويلة، حيث لم يفز سوى في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات خاضها بمنافسات الدوري الانجليزي، وتعادل في 3 مناسبات، وخسر في 5 لقاءات، وفقد 32 نقطة بعد 24 مباراة في رقم سلبي لم يحققه أي حامل لقب للبريميرليج في التاريخ.

أما جيمي فاردي فرغم مشاركته بشكل أساسي في 71% فقط من مباريات ليستر سيتي في الدوري الانجليزي هذا الموسم، الا انه نجح في تسجيل 12 هدف بعد مرور 24 جولة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

ويدخل ثنائي توتنهام “هاري كين، وسون هيونج مين”، اختبارًا صعبًا اليوم أمام مانشستر سيتي، وغدًا ينتظر “برونو فيرنانديز” مهمة سهلة أمام “وست بروميتش ألبيون” لزيادة رصيده التهديفي، ويغيب “دومينيك كالفيرت ليوين” عن مباراة إيفرتون أمام فولهام للإصابة.

والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 بعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

محمد صلاح ( ليفربول ) 17 هدفًا + 3 تمريرات حاسمة. برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد ) 13 هدفًا + 9 تمريرات حاسمة. هاري كين ( توتنهام ) 13 هدفًا + 11 تمريرة حاسمة. سون هيونج مين ( توتنهام ) 13 هدفًا + 6 تمريرات حاسمة. كالفيرت ليوين ( إيفرتون ) 13 هدفًا – 0 تمريرات حاسمة. جيمي فاردي ( ليستر سيتي ) 12 هدفًا + 5 تمريرات حاسمة. باتريك بامفورد ( ليدز يونايتد ) 12 هدفًا + 2 تمريرات حاسمة. أولي واتكينس ( أستون فيلا ) 10 أهداف + 2 تمريرات حاسمة. كالوم ويلسون ( نيوكاسل يونايتد ) 10 أهداف + 4 تمريرات حاسمة. ويلفريد زاها ( كريستال بالاس ) 9 أهداف + 2 تمريرات حاسمة. إيلكاي جوندوجان ( مانشستر سيتي ) 9 أهداف – 0 تمريرات حاسمة. توماس سوتشيك ( وست هام ) 8 أهداف – 0 تمريرات حاسمة. هارفي بارنيس ( ليستر سيتي ) 8 أهداف – 0 تمريرات حاسمة. رحيم ستيرلينج ( مانشستر سيتي ) 8 أهداف – 0 تمريرات حاسمة. ألكسندر لاكازيت ( آرسنال ) 8 أهداف + 1 تمريرات حاسمة. ماركوس راشفورد ( مان يونايتد ) 8 أهداف + 5 تمريرات حاسمة. داني إينجس ( ساوثامبتون ) 7 أهداف + 3 تمريرات حاسمة. جيمس ماديسون ( ليستر سيتي ) 7 أهداف + 3 تمريرات حاسمة. نيال موباي ( برايتون ) 7 أهداف + 1 تمريرات حاسمة. ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف + 3 تمريرات حاسمة.

..