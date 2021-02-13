الميركاتو | أسطورة بارما ولاتسيو “هيرنان كريسبو” يتولى تدريب ساو باولو

أصبح الهداف الأرجنتيني السابق هرنان كريسبو مدربًا لفريق ساو باولو البرازيلي بحسب ما أعلن الآخير في بيان أمس الجمعة.

ويأتي تعيين المدرب البالغ 45 عامًا بعد قيادته ديفينسا إي خوستيسيا المتواضع إلى لقب كأس سودأميريكانا الرديفة في أميركا الجنوبية.

ووقع المهاجم المتوج سابقًا بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي والدوري الإيطالي ثلاث مرات مع إنتر عقدًا لسنتين مع ساو باولو.

قال رئيس النادي جوليو كاساريس “لديه تاريخ مليء بالانتصارات، كان رياضيًا رائعًا وهو مدرب واعد”.

تابع “لدينا قائد بعقلية الفائز”.

ويحل كريسبو بدلًا من فرناندو دينيز المقال بعد سلسلة نتائج سيئة أنزلت ساو باولو عن قمة الدوري البرازيلي.

واستلم كريسبو (35 هدفا في 64 مباراة دولية) تدريب ديفينسا إي خوسيتسيا من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينوس أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014-2015) ومودينا الإيطالي (2015-2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018-2019).

ونجح الهداف السابق الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي حيث تنقل بين بارما (1996-2000 و2010-2012) ولاتسيو (2000-2002) وإنتر ميلان (2002-2003 و2006-2009) وميلان (2004-2005) وجنوى (2009-2010) تخللها مروره بتشيلسي، في قيادة هذا الفريق المتواضع نهاية يناير إلى الانجاز التاريخي بالفوز في نهائي المسابقة الثانية من حيث الأهمية في القارة من بعد كوبا ليبرتادوريس على مواطنه لانوس 3-صفر.

لكن هذا الإنجاز لم يحل دون اتخاذه قرار الرحيل الذي أعلن عنه في رسالة على إنستجرام قال فيها “أريد أن أخبركم أني سأرحل، مع الطاقم (التدريبي)، عن ديفينسا إي خوستيسيا. أنا ممتن على استقبالكم الحار وعاطفتكم وثقتكم في عملنا”.