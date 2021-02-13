الدوري السعودي: الفتح يتخطى العين بثلاثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حقق فريق ​الفتح​ فوزا مهما على ​العين​ بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.



استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وافتتح التسجيل لاعب العين كيسانغا بارتولومو جاسينتو في الدقيقة 50، لكن التعادل للفتح جاء سريعا عن طريق اللاعب ميتشيل تي فريدي الذي سجل هاتريك في الدقائق 53، 75 و84.

وفي المقابل سجل الهدف الثاني لفريق العين اللاعب خوانبي أنور في الدقيقة 61.