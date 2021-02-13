الدوري القطري: السد يواصل التحليق في الصدارة وإنتصار الخور وسقوط الغرافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

واصل السد إبتعاده بصدارة الترتيب العام بفوزه المستحق على ضيفه ​الأهلي​ بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من ​دوري نجوم قطر​ لكرة القدم.



وإفتتح بغداد بونجاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 وأضاف زميله خوخي بوعلام الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب تشافي هيرنانديز بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني أضاف طارق سليمان الهدف الثالث للسد في الدقيقة 88.

ورفع السد رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز السادس.

وفي باقي المباريات تغلب ​الخور​ على ​الخريطيات​ 2-1 فيما سقط ​الغرافة​ 0-1 أمام ​السيلية​.