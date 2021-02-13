التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ24 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، يستضيف متصدر الدوري ​مانشستر سيتي​ فريق ​توتنهام​ على استاد الاتحاد.

