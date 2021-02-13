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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021
ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنكليزي الممتاز، يستضيف متصدر الدوري مانشستر سيتي فريق توتنهام على استاد الاتحاد.
تشكيلة مانشستر سيتي:
إيدرسون – كانسيلو – ستونز – لابورت – زينتشينكو – رودريغو – غوندوغان – برناردو – ستيرلينغ – فودين – جيسوس
البدلاء: ستيفن – ووكر – دياس – أغويرو – توريس – مندي – محرز – غارسيا – دويل
تشكيلة توتنهام:
لوريس – تانغانغا – سانشيز – داير – دايفز – هويبيرغ – ندومبيلي – لاميلا – لوكاس – سون – كاين
البدلاء: هارت – ألديرفيرلد – دوهرتي – وينكس – سيسوكو – ديلي – بايل – بيرغوين - فينيسيوس