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التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ24 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، يستضيف متصدر الدوري ​مانشستر سيتي​ فريق ​توتنهام​ على استاد الاتحاد.

تشكيلة مانشستر سيتي:

إيدرسون – كانسيلو – ستونز – لابورت – زينتشينكو – رودريغو – غوندوغان – برناردو – ستيرلينغ – فودين – جيسوس

البدلاء: ستيفن – ووكر – دياس – أغويرو – توريس – مندي – محرز – غارسيا – دويل

تشكيلة توتنهام:

لوريس – تانغانغا – سانشيز – داير – دايفز – هويبيرغ – ندومبيلي – لاميلا – لوكاس – سون – كاين

البدلاء: هارت – ألديرفيرلد – دوهرتي – وينكس – سيسوكو – ديلي – بايل – بيرغوين - فينيسيوس

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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