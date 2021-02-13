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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبرتسون: إنها ضربة كبيرة بالنسبة لنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021
أكد لاعب ليفربول آندي روبرتسون أن الخسارة الثقيلة أمام ليستر سيتي 1-3 ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز تمثل ضربة كبيرة لفريقه.
وصرح روبرتسون لشبكة "BTSport" البريطانية: "إنها ضربة كبيرة بالنسبة لنا، لا يمكننا إلا قول ذلك، كنا أفضل طوال المباراة، كنا جيدين قبل هدف ليستر الأول، ثم لعبنا لصالحهم دون قصد، وعندما كانت النتيجة 2/1، اندفعنا ليسجلوا الثالث".
واضاف: "عندما يحدث ذلك ضد فريق جيد مثل ليستر، لابد وأن تعاقب، وهذا ما حدث معنا".
وختم روبرتسون: "حتى الـ 10 دقائق الأخيرة كنا أفضل، ثم بعد ذلك لا أعرف ما حدث".