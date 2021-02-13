شكرا لقرائتكم خبر عن كليبرز يفوز على شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل كواي ليونارد 33 نقطة، وأضاف البديل ماركوس موريس 20 نقطة ليفوز لوس أنجلوس كليبرز 125-106 على مضيفه شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل أيضاً لو وليامز (17 نقطة)، وإيفيكا تسوباك (12 نقطة)، وريجي جاكسون (11 نقطة)، لفريق لوس أنجلوس الذي انتصر للمباراة الثانية على التوالي، عقب خسارته ثلاثاً من آخر أربع مباريات.

وكان زاك لافين أفضل المسجلين في بولز عندما سجل 26 نقطة، بينما ساهم كل من كوبي وايت، وتوماس ساتورانسكي في 17 نقطة لشيكاغو، الذي خسر أربعاً من آخر ست مباريات وسبعاً من آخر عشر. وسجل كل من دينزل فالنتين وجاريت تيمبل عشر نقاط لبولز.

وتأخر شيكاغو بما لا يقل عن عشر نقاط في الربع الرابع بالكامل. وزاد كليبرز تقدمه إلى 19 نقطة، بعدما سجل موريس ثلاث رميات ثلاثية قبل نحو سبع دقائق من النهاية.

وبعد أقل من ثلاث دقائق بعدها أرسل موريس رمية أخرى من خارج القوس، ليرفع التقدم إلى 20. ودخل لوس أنجلوس كليبرز الربع الرابع، وهو متفوق بنتيجة 90-78. وغاب نجم لوس أنجلوس كليبرز بول جورج للمباراة الرابعة على التوالي؛ بسبب تورم في قدمه اليمنى.