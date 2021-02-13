شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يوقف سلسلة انتصارات شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تعادل شباب الأهلي والوحدة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد راشد في الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وجاءت أحداثها متكافئة المستوى مع أفضلية نسبية لـ«الفرسان» الذي رفع رصيده إلى 26 نقطة، مقابل 24 نقطة لـ«العنابي».

وأوقف الوحدة سلسلة انتصارات شباب الأهلي عند 7 متوالية في كافة البطولات.

تقدم جيانلوكا مينيز للوحدة ( 26 ) وعادل محمد جمعة «بيليه» ( 34 )، قبل أن يضع كارلوس إدواردو «الفرسان» في المقدمة ( 58 ) ويتعادل خميس إسماعيل ( 60 )

وكان الشوط الأول شهد أفضلية لـ«العنابي» حتى الدقيقة 20، وبادر «العنابي» بالتهديد بثلاث كرات خطرة، وحرمه المدافع عبد العزيز هيكل من التقدم بإبعاده رأسية فارس جمعة قبل أن تدرك الشباك ( 13 )، ثم تمكن اللاعب المقيم جيانلوكا مينيز من منح الوحدة التقدم (26 )، ويكثف «الفرسان» هجومه؛ بغية العودة ويضيع لاعبه المقيم إيجور جيسوس فرصة ثمينة، بعدها يحرم القائم عزيز جانييف من هدف مؤكد من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة

(34 ).

ويتمكن محمد جمعة «بيليه» من إدراك التعادل لشباب الأهلي عندما قابل عرضية البرازيلي إيجور حيسوس وحولها داخل شباك الوحدة ( 34 )، ويضغط أصحاب الأرض وتتصدى العارضة لكرة عرضية لعبها إيجور باتجاه المرمى بعدها سجل اللاعب نفسه هدفين ( 41 و44 ) ويلغيهما الحكم الأول بداعي لمسة يد في الأول، والثاني لارتكابه خطأ ضد حارس العنابي محمد الشامسي لينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

ودخل شباب الأهلي الشوط الثاني ضاغطاً من أجل التقدم ومواصلة مسيرة انتصاراته، وكان له ما أراد عن طريق البرازيلي كارلوس إدوارد الذي سجل الهدف الثاني من تسديدة «على الطاير» مستثمراً عرضية مررها إيجور جيسوس ( 58 )، لكن التقدم لم يدم لأصحاب الأرض فبعدها بدقيقتين تمكن خميس إسماعيل من التعادل للوحدة بقذيفة بعيدة المدى تستقر في شباك حسن حمزة (60)، ويمضي اللعب سجالاً ويتبادل الفريقان المحاولات الهجومية دون خطورة حقيقية على المرميين باستثناء فرصتين لإسماعيل مطر وكارلوس إدواردو ( 89 و 90 )، وشهد الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع طرد لاعب وسط شباب الأهلي عبدالله النقبي؛ لحصوله على الإنذار الثاني.