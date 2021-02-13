شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون يتخبط مجدداً ويكلف ليفربول خسارة بددت آماله بالمنافسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليستر (إنجلترا) - رويترز

ارتكب أليسون حارس ليفربول خطأ فادحاً جديداً ليمنح ليستر سيتي الفرصة لتعويض تأخره بهدف إلى فوز 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وخسر ليفربول حامل اللقب في ثلاث مباريات متتالية بالدوري لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عندما كان يقوده بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي.

واضطر ليفربول إلى إجراء تغيير على خط الدفاع بسبب إصابة فابينيو، وشارك أوزان أوباك، المنضم منذ حوالي أسبوعين، لأول مرة. وتعثر المدافع التركي في الشوط الأول ليسمح لمنافسه جيمي فاردي بالانفراد بالمرمى، لكن مهاجم ليستر سدد في العارضة.

وسدد ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول من ركلة حرة في إطار المرمى بعد الاستراحة مباشرة، قبل أن يفتتح محمد صلاح التسجيل بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من روبرتو فيرمينو في الدقيقة 68.

وبعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، نفذ جيمس ماديسون ركلة حرة داخل المرمى، قبل أن يتسبب أليسون، الذي ارتكب خطأين فادحين في الخسارة أمام مانشستر سيتي بالجولة الماضية، في هزيمة جديدة.

وتقدم الحارس البرازيلي عن مرماه لمقابلة كرة عالية لكنه اصطدم بزميله كاباك، لتصل الكرة إلى فاردي أمام المرمى الخالي ويسجل بسهولة في الدقيقة 81.

وحسم هارفي بارنز انتصار ليستر سيتي بعد أربع دقائق، لتستمر معاناة ليفربول ويبتعد تماماً عن صراع المنافسة على اللقب.