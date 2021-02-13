بعد خسارة ليفربول بثلاثية.. كلوب يعترف: فقدت الأمل في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بفقدانه للأمل في الحفاظ على لقب الدوري الانجليزي "البريميرليج"، والذي حققه في الموسم الماضي.

وعقب خسار ليفربول أمام ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في وقت سابق اليوم، قال كلوب: "نعم، أنا لا أصدق هذا لكنه حقيقي"، وذلك ردًا على ما إذا كان قد فقد الأمل في التتويج.

وعن أداء الفريق خلال المباراة التي تحول فيها تقدمه لخسارة خلال دقائق قليلة: "لمدة 75 دقيقة كنا نقدم أداء رائع، لكننا خسرنا في النهاية 3-1 وهذا يظهر لكم الموقف المعقد الذي نعيشه."

وأضاف المدير الفني الألماني: "لقد كانت مباراة علينا الفوز بها، لعبنا كرة قدم جيدة وسجلنا هدف وكان علينا أن نسجل المزيد، لأننا كنا نسيطر على الكرة، وبعد ذلك أتى التعادل الذي كان له تأثير على الفريق."

وعن الهدف الثاني الذي استقبله الفريق بخطأ دفاعي، علّق كلوب: "علينا أن نعتد على اللعب معًا، لكنه موقف يجب فيها أن نتحدث إلى بعضنا البعض، هذا ليس جيد للغاية، أما الهدف الثالث فأنا لا أتقبله كنا نلعب بشكل مفتوح."

وظل ليفربول في المركز الرابع كما هو في جدول الترتيب لكن مهدد بفقدانه والتراجع للمركز السابع وفقًا لنتائج تشيلسي، وست هام وإيفرتون، كما أن مان سيتي المتصدر بات بإمكانه أن يرفع الفارق مع حامل اللقب إلى 16 نقطة إذا فاز في مباراتيه المقبلتين.