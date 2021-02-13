ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام ليستر سيتي.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

واصل ليفربول، نزيف النقاط، بعدما تلقى خسارة قاسية على يد مضيفه ليستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، ظهر السبت، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 67، بعدما تلقى تمريرة بالكعب من فيرمينو، ليسدد الفرعون الكرة من لمسة واحدة رائعة من داخل المنطقة، لتسكن الكرة على أقصى يميمن الحارس شمايكل.

وفي الدقيقة 78، سجل جيمس ماديسون هدف التعادل لليستر من كرة ثابتة، ثم استغل جيمي فاردي خطأ فادحا من أليسون بيكر، ليحرز الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 81.

وأحرز هارفي بارنيس الهدف الثالث لليستر، من انفراد في الدقيقة 85.

وبذلك رفع ليستر رصيده لـ46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما توقف رصيد ليفربول عن 40 نقطة في المركز الرابع.

وفيما يلي ترتيب الدوري بعد خسارة ليفربول أمام ليستر:

1- مانشستر سيتي : 50 نقطة

2- ليستر سيتي : 46

3- مانشستر يونايتد : 45

4- ليفربول : 40

5- تشيلسي : 39

6- وست هام : 39

7- ايفرتون : 37

8- توتنهام : 36

9- استون فيلا : 35

10- ليدز : 32

11- ارسنال : 31

12- ساوثهامبتون : 29

13- كريستال بالاس : 29

14- ولفرهامبتون : 27

15- برايتون : 25

16- نيوكاسيل : 25

17- بيرنلى : 23

18- فولهام : 15

19- ويست هام بروميتش : 12

20- شيفيلد : 11

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، رافع النجم المصري محمد صلاح رصيده بعد هدف اليوم، لـ17 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي ترتيب الهدافين حتى الآن:

محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 13 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 13 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 13 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 12 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 11 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 10 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 10 أهداف.