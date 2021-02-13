شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجدد طلب تأجيل مواجهة الحرس بسبب السفر إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على تجديد طلب تأجيل مباراته أمام حرس الحدود فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، المقرر لها 20 فبراير الجارى، وذلك بعدما رفض اتحاد الكرة الطلب الأول بتأجيل اللقاء، وتمسك بإقامته فى الموعد المحدد.

ويرغب الزمالك فى السفر إلى السنغال صباح يوم 20 فبراير لمواجهة تونجيث السنغالي يوم 23 من الشهر ذاته، فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، واستقر مسئولو القلعة البيضاء على تقديم طلب جديد للجبلاية من أجل العمل على تذليل كافة العقبات أمام الفريق الأبيض الذى يشارك فى البطولة الأفريقية، ويقع فى المركز الثالث بترتيب مجموعته.

وكان مسئولو اتحاد الكرة أكدوا أن اللجنة الثلاثية تتحفظ على تأجيل أي مباريات سواء في الدوري أو كأس مصر وتم إخطار الزمالك برفض التأجيل.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر، وقال عبد الحليم علي مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي إن الزمالك طلب تأجيل مباراة الكأس، بسبب ضيق الوقت بين مباراتي حرس الحدود المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى وتونجيت السنغالي المقرر لها 23 الشهر ذاته.

وأشار عبد الحليم علي إلى أن الفريق سيواجه صعوبة بالغة في خوض لقاء الكأس يوم 20 أمام حرس الحدود، ثم يسافر في نفس اليوم إلى السنغال لخوض مواجهة الجولة الثانية لدوري المجموعات من البطولة الإفريقية، مما يجعل اللاعبين معرضين للإرهاق والإجهاد.

وأوضح أن الزمالك يسعى للاستفادة بخدمات كل اللاعبين في لقاء البطولة الإفريقية، ومن غير الطبيعي أن يعرض الجهاز الفني اللاعبين للإجهاد قبل مهمته الإفريقية، حيث افتتح مشواره فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام بطل الجزائر.