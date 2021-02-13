شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخطط لإعادة سياسة التدوير بسبب ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، اللجوء إلى طريقة التدوير فى إشراك اللاعبين بالمباريات لتخفيف الحمل البدنى للاعبين الأساسيين، بسبب ضغط المباريات الذى ينتظر المارد الأحمر بعد انتهاء مشاركته فى كأس العالم للأندية، سواء فى بطولات الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا.

ويرغب موسيمانى فى إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بعد شكواهم من الإجهاد، وهو ما ظهر فى مباراة الأهلى الأخيرة ضد بالميراس فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، خاصة حمدى فتحى ومحمد هانى وأيمن أشرف وقفشة وبدر بانون، بخلاف على معلول الذى يغيب للإصابة.

ويضع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع معاونيه خطة التحضير لمباراة المريخ السوداني فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مشوار الدفاع عن اللقب الذى توج به النسور الحمر فى النسخة الأخيرة بعد التغلب على الزمالك فى المباراة النهائية، فى رحلة البحث عن النجمة العاشرة.

ويفكر موسيمانى فى منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، مثل أحمد رمضان بيكهام وسعد سمير ومحمود وحيد وكذلك استمرار منح الفرصة لأكرم توفيق واليو ديانج، ومروان محسن ومحسن شريف.

وقد يستمر دفع موسيمانى بالمجموعة الأساسية فى مباراة المريخ السودانى بافتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يبدأ سياسة التدوير من مباراة النصر بدور الـ32 للكأس.

وجاءت عودة جونيور أجايي من الإصابة الطويلة التى تعرض لها فى توقيت مهم يحتاجه فيه الأهلى، فاللاعب النيجيرى غائب عن الفريق منذ 70 يوماً تقريباً وتحديداً منذ نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضى بين الأهلى والزمالك الذى فاز فيه الأهلى بهدفين مقابل هدف.