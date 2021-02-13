شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد ينتظم فى تدريبات الأهلى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، موعد انتظام كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية لفريقه، مؤكدًا أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية بدءًا من الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من أداء برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة منذ فترة طويلة.

قال طبيب الأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365" إن كريم نيدفيد يحتاج لإجراء بعض القياسات اللازمة لمعرفة الفروق العضلية لدى اللاعب قبل نزول التدريبات الجماعية بعد الغياب الطويل عن المشاركة في التدريبات والمباريات، على أن ينتظم في التدريبات بدءًا من الأسبوع المقبل.

ويستعد كريم نيدفيد للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتماثله للشفاء تمامًا واستعداده لنزول التدريبات الجماعية لفريقه بعد إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، عقب إصابة طويلة تسببت في ابتعاده عن صفوف الأهلي قرابة العامين.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز نيدفيد ليكون متاحًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستعانة بكل اللاعبين في ظل إقدام الفريق الأحمر على ضغط كبير لمبارياته المقبلة، خاصة في الدوري بعد تأجيل عدد من المباريات الخاصة به لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية، بخلاف مبارياته في كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ومباراتي السوبر المصري والأفريقي.