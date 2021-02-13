شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اتحاد الكرة طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراته أمام حرس الحدود في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وتمسك مسئولو الجبلاية بإقامة المباراة فى موعدها يوم 20 فبرايرالجارى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية تتحفظ على تأجيل أي مباريات سواء في الدوري أو كأس مصر وتم إخطار الزمالك برفض التأجيل.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر، وقال عبد الحليم علي مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي إن الزمالك طلب تأجيل مباراة الكأس، بسبب ضيق الوقت بين مباراتي حرس الحدود المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى وتونجيت السنغالي المقرر لها 23 الشهر ذاته.

وأشار عبد الحليم علي إلى أن الفريق سيواجه صعوبة بالغة في خوض لقاء الكأس يوم 20 أمام حرس الحدود، ثم يسافر في نفس اليوم إلى السنغال لخوض مواجهة الجولة الثانية لدوري المجموعات من البطولة الإفريقية، مما يجعل اللاعبين معرضين للإرهاق والإجهاد.

وأوضح أن الزمالك يسعى للاستفادة بخدمات كل اللاعبين في لقاء البطولة الإفريقية، ومن غير الطبيعي أن يعرض الجهاز الفني اللاعبين للإجهاد قبل مهمته الإفريقية، حيث افتتح مشواره فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام بطل الجزائر.