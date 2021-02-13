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شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الملاكم الذى لا يهزم صاحب مبادرة تشجيع السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الأمريكى فلويد مايويذر، الملقب بالملاكم الذى لا يهزم، يعد أحد أهم الملاكمين على مر التاريخ، حيث إنه كان من أقوى اللاعبين فى التاريخ، بالإضافة إلى أن لديه العديد من الإنجازات فى مسيرته الرياضية، وشن مايويذر حملة لدعم السياحة المصرية فى 14 أكتوبر 2016، من أسفل سفح أهرامات الجيزة.
1- ولد فوليد مايويذر فى عام 1977، وكان ينتمى لعائلة من الملاكمين، حيث إن والده هو فلويد مايويذر الأب، وكان أعمامه جيف مايويذر وروجر مايويذر الملاكمين المحترفين.
2- استمر فى ممارسة رياضة الملاكمة 19 عامًا، وحصد خلالهما لقب بطولة العالم للوزن الثقيل 12 مرة، وفاز بها مرتين فى الميزان المختلف.
3- فاز بلقب أفضل مقاتل فى السنة مرتين عام 1998 وعام 2007، وفاز بجائزة رابطة الملاكمة عام 2007 و2013 و2015.
فلويد مايويذر يروج للسياحة
4- فاز بجائزة أفضل مباراة 6 مرات عام 2007 و2008 و2009 و2010 وعام 2012 وعام 2013.
5- انضم لقائمة أغنى 50 رياضيًا فى العالم بمجلة فوربس عام 2012 وعام 2013، وتم إدراج اسمه كأعلى رياضى أجرا فى العالم فى عامى 2014 و2015.
6- كان يتلقى 19.5 مليون دولارقيمة أجر المباراة الواحدة، وجمع حوالى 1.3 بيلون دولار خلال مسيرته الرياضية.
7- كانت والدته مدمنة للهيروين، وعمه أيضا، ولقيا حتفهما بسبب الإيدز الذى أصابهما إثر تناول الهيروين.
فلويد مايويذر فى الاهرامات
8- كان يعانى اضطرابات نفسية بسبب تناول والدته للمخدرات، وبسبب معاملة والده لشقيقته بصورة أفضل منه.
9- لم يكمل تعليمه من أجل رعاية والدته قبل وفاتها، وبعد وفاتها أصبحت الملاكمة المتنفس الوحيد له.
10- لُقب بالملاكم الذى لا يهزم بعد فوزه فى 49 مباراة دون تعرضه لهزيمة واحدة، وأعلن اعتزاله عقب تلك المباراة فى سبتمبر عام 2015.