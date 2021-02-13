شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الملاكم الذى لا يهزم صاحب مبادرة تشجيع السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمريكى فلويد مايويذر، الملقب بالملاكم الذى لا يهزم، يعد أحد أهم الملاكمين على مر التاريخ، حيث إنه كان من أقوى اللاعبين فى التاريخ، بالإضافة إلى أن لديه العديد من الإنجازات فى مسيرته الرياضية، وشن مايويذر حملة لدعم السياحة المصرية فى 14 أكتوبر 2016، من أسفل سفح أهرامات الجيزة.

1- ولد فوليد مايويذر فى عام 1977، وكان ينتمى لعائلة من الملاكمين، حيث إن والده هو فلويد مايويذر الأب، وكان أعمامه جيف مايويذر وروجر مايويذر الملاكمين المحترفين.

2- استمر فى ممارسة رياضة الملاكمة 19 عامًا، وحصد خلالهما لقب بطولة العالم للوزن الثقيل 12 مرة، وفاز بها مرتين فى الميزان المختلف.

3- فاز بلقب أفضل مقاتل فى السنة مرتين عام 1998 وعام 2007، وفاز بجائزة رابطة الملاكمة عام 2007 و2013 و2015.



فلويد مايويذر يروج للسياحة