شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد التونسى على معلول فى 3 مباريات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، غياب على معلول لاعب الفريق لمدة أسبوعين بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية. وقال أحمد أبو عبلة إن اللاعب أجرى أشعة رنين فور الوصول من الدوحة، بعدما تعذر ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية ووجود البعثة داخل كبسولة طبية فى مقر إقامتها فى الدوحة، وأثبتت الأشعة إصابته بشد فى العضلة الخلفية يستوجب العلاج لمدة أسبوعين، لينفى كل الأحاديث التى انتشرت بأن اللاعب هرب من مواجهة البايرن، وهو ما جعل معلول يرد على كل من قال ذلك.

وعادت بعثة الأهلى إلى القاهرة عصر الجمعة قادمة من قطر بعد الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلى بركلات الترجيحية.

3 مباريات بدون معلول

ويفقد النادى الأهلى جهود على معلول فى 3 مباريات مهمة مقبلة، حيث يغيب عن مباراة الفريق الأحمر ضد المريخ السودانى فى افتتاح مشوار الفريق بمرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء 16 فبراير الجارى.

ويغيب التونسى على معلول أيضًا عن مباراة الأهلى ضد النصر فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر لها 19 من الشهر الجارى، ولن يلحق أيضا بمباراة الأهلى ضد فريق سيمبا التنزانى فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 23 من شهر فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يعود الدولى التونسى للمشاركة فى مباريات الأهلى مجددًا بداية من مباراة طلائع الجيش بالجولة 14 من بطولة الدورى الممتاز.