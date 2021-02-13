شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة لافيينا.. واستبعاد محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وضمت قائمة الإسماعيلى كلاً من: محمد مجدى ، محمد فوزي ، عمر الوحش ، عماد حمدي ، مروان صحراوى ، محمد بيومي ، مصطفى فارس ، حسين السيد ، مدحت فقوسة ، اري بابل ، محمد صادق ، شكري نجيب ، رضوان شريفي ، نادر رمضان ، زياد طارق ، محمد مصيلحي ، بينسون شيلونجو ، محمد حسن ، احمد كاستلو ، مصطفى الزناري .
وشهدت القائمة غياب كل من: محمد صبحي لحصوله على ثلاثة إنذارات، وعبد الرحمن مجدى ، باهر المحمدى ، أحمد مدبولى ، أحمد مصطفى ، احمد ايمن ، محمود البدرى للإصابة، بجانب بعض من لاعبي الفريق الأساسيين لإراحتهم استعدادا لمباريات الدورى العام.
وشهد المران الأخير حضور على أبو جريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية بالإضافة للمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة وأحمد بزان المدير التنفيذى، بجانب عودة كل من أحمد مصطفى ومحمد عمار وأحمد مدبولى ومحمد الشامي للتدريبات الجماعية وأدوا جميعا تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.
وحرص المدير الفني للفريق دراجان يوفيش على الاجتماع بصانع ألعاب الفريق أحمد مدبولى طالبه فيه بتنفيذ البرنامج التأهيلى على أكمل وجه والعودة سريعا للمشاركة مع الفريق بإعتباره أحد أعمدة الفريق الرئيسية .