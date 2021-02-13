شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة لافيينا.. واستبعاد محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، قائمة الفريق المتجهة إلى السويس استعدادا لمباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر أمام نادي لافيينا. وأنهى الإسماعيلي استعداداته للقاء دور الـ32 من كأس مصر المقرر إقامته غدا بمدينة السويس فى الثانية والنصف ظهرا أمام فريق لافيينا.

وضمت قائمة الإسماعيلى كلاً من: محمد مجدى ، محمد فوزي ، عمر الوحش ، عماد حمدي ، مروان صحراوى ، محمد بيومي ، مصطفى فارس ، حسين السيد ، مدحت فقوسة ، اري بابل ، محمد صادق ، شكري نجيب ، رضوان شريفي ، نادر رمضان ، زياد طارق ، محمد مصيلحي ، بينسون شيلونجو ، محمد حسن ، احمد كاستلو ، مصطفى الزناري .

وشهدت القائمة غياب كل من: محمد صبحي لحصوله على ثلاثة إنذارات، وعبد الرحمن مجدى ، باهر المحمدى ، أحمد مدبولى ، أحمد مصطفى ، احمد ايمن ، محمود البدرى للإصابة، بجانب بعض من لاعبي الفريق الأساسيين لإراحتهم استعدادا لمباريات الدورى العام.