مصدر لمصراوي: الأهلي يتسلم 200 ألف دولار من صفقة بيع أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر في النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تسلمت مبلغ بقيمة 200 ألف دولار من نادي الاتفاق السعودي، كباقي مستحقات رحيل المهاجم المغربي إلى النادي السعودي.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأهلي تسلم ٢٠٠ الف دولار من الاتفاق السعودي من مستحقاته من بيع وليد ازارو.

وأضاف، أنه يتبقي ٢٠٠ الف دولار أخرى سيتم سدادها خلال الفترة المقبلة، ليصل بذلك المبالغ التي حصل عليها الأهلي حتى الآن من تلك الصفقة 600 ألف دولار.

وأوضح، أن الأهلي حصل على ٤٠٠ ألف دولار في بداية الموسم وقت توقيع العقد مع الاتفاق السعودي ثم ٢٠٠ ألف مؤخرا ويتبقى بذلك ٢٠٠ ألف دولار.

وانتقل المصدر للحديث عن باقي مستحقاته لدى ستوك سيتي بشأن صفقة رمضان صبحي والتي تبلغ ٢ مليون و٥٠٠ الف يورو، أكد أنه لم تصل لإدارة القلعة الحمراء أي شيء في هذا الملف.

وأوضح، أن الأهلي لم يصله باقي مستحقات الايفواري سليماني كوليبالي لاعب النجم الساحلي التي تبلغ مليون و٤٣٦ ألف دولار.