مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة يخطر الزمالك برفض تأجيل مباراة الحدود في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي الزمالك، تلقي القلعة البيضاء بلاغًا من لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري يفيد برفض طلب تأجيل مواجهة الفريق ضد حرس الحدود في مسابقة كأس مصر.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الزمالك قرر تجديد الطلب مرة أخرى في ظل رغبته السفر إلى السنغال لملاقاة فريق تينجويت في دوري أبطال أفريقيا يوم 20 فبراير الجاري.

وقال المصدر: "إدارة اتحاد الكرة أبلغتنا برفض تأجيل لقاء حرس الحدود الذي من المقرر أن يقام يوم 20 فبراير، وهو نفس اليوم الذي نرغب في السفر خلاله صباحًا إلى السنغال".

واختتم: "سنجدد طلب التأجيل مرة أخرى، نريد السفر صباح يوم 20 فبراير خاصة أن المواجهة ضد بطل السنغال ستقام يوم 23 من نفس الشهر".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري سبق وأن أعلن إقامة لقاء الزمالك وحرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر يوم 20 فبراير، قبل ثلاثة أيام من خوض لقاء الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.