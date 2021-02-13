كلوب يفقد الأمل في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

اعترف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بفقدانه الأمل في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، الذي حققه في الموسم الماضي.

وقال كلوب عقب الخسارة من ليستر سيتي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الـ24، ردًا على ما إذا كان قد فقد الأمل في التتويج: "نعم، أنا لا أصدق هذا لكنه حقيقي".

وعن أداء الفريق خلال المباراة التي تحول فيها تقدمه لخسارة خلال دقائق قليلة: "لمدة 75 دقيقة كنا نقدم أداء رائعا، لكننا خسرنا في النهاية 3-1 وهذا يظهر لكم الموقف المعقد الذي نعيشه".

وتابع: "لقد كانت مباراة علينا الفوز بها، لعبنا كرة قدم جيدة وسجلنا هدفا وكان علينا أن نسجل المزيد، لأننا كنا نسيطر على الكرة، وبعد ذلك أتى التعادل الذي كان له تأثير على الفريق".

أما عن الهدف الثاني الذي استقبله الفريق بخطأ دفاعي: "علينا أن نحتد على اللعب معًا، لكنه موقف يجب فيه أن نتحدث إلى بعضنا البعض، هذا ليس جيدا للغاية، أما الهدف الثالث فأنا لا أتقبله كنا نلعب بشكل مفتوح".

وظل ليفربول في المركز الرابع كما هو في جدول الترتيب لكنه مهدد بفقدانه والتراجع للمركز السابع وفقًا لنتائج تشيلسي، ووست هام وإيفرتون، كما أن مان سيتي المتصدر بات بإمكانه أن يرفع الفارق مع حامل اللقب إلى 16 نقطة إذا فاز في مباراتيه المقبلتين.