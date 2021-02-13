بيان ناري من شباب بلوزداد بعد "بلطجة" مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدرت إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري، بيانًا رسميًا اليوم السبت هاجمت من خلاله مسئولي نادي مازيمبي الكونغولي بعد أحداث شغب من الجماهير وصفت بـ"البلطجة".

وبحسب ما جاء في بيان بطل الجزائر اليوم السبت :"تستنكر إدارة شباب بلوزداد من أحداث العنف و البلطجة التي طالت وفد الفريق بعد اقتحام مجموعة من أنصار تي بي مازمبي لغرف تغيير الملابس لسرقة ممتلكات اللاعبين".

وتابع :"تمت سرقة هاتف و نظارات السيد توفيق قريشي وهاتف المكلفة بالإعلام إضافة إلى منع الفريق من دخول أرضية الميدان بالقوة بين الشوطين".

وأنهى :"امتدت المضايقات حتى داخل المستطيل الأخضر عندما واصل حكم اللقاء اللعب رغم انقضاء الوقت الرسمي والبديل وحتى إدارة الملعب من جانبها أطفأت الشاشة العملاقة بنية التمويه".

وكان بطل الجزائر فرض نتيجة التعادل السلبي على مازيمبي في لقاء أقيم بالكونغو ضمن حسابات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية والتي تضم كل من الهلال السوداني وصنداونز بطل جنوب أفريقيا.

جدير بالذكر أن جماهير نادي مازيمبي قامت بإعتداء سابق على بعثة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.