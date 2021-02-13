الترجي يفلت من مفاجآت تينجويت ويتصدر مجموعة الزمالك في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أفلت الترجي التونسي من مفاجآت ضيفه فريق تينجويت السنغالي، واستهل مسيرته في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالفوز 2-1 في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بالمسابقة القارية، التي تضم أيضا الزمالك ومولودية الجزائر.

وتصدر الترجي، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بنقطتين أمام أقرب ملاحقيه الزمالك والمولودية.

في المقابل ظل تينجويت، الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بعدما أطاح بفريق الرجاء البيضاوي المغربي من دور الـ32، بلا رصيد من النقاط في مؤخرة الترتيب.

وكان الزمالك تعادل في افتتاح مبارياته بدور المجموعات أمام مولودية الجزائر 0-0 أمس الجمعة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ملخص المباراة:

فاجأ الفريق الضيف أصحاب الأرض في الدقيقة الـ33 من عمر اللقاء بهجمة مرتدة سريعة افتتح بها التسجيل عن طريق جيبريل سيلا، الذي استغل تمريرة أرضية ليودع الكرة داخل شباك الترجي وسط غياب دفاعي.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن الترجي من معادلة النتيجة من ضربة جزاء سجل منها طه ياسين الخنيسي الهدف الأول للفريق.

وسجل المهاجم الغاني خالد عبدالباسط الهدف الثاني للترجي في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء، ليضع فريقه في المقدمة وتصبح النتيجة 2-1 أمام تينجويت.