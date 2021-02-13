بالفيديو.. 6 دقائق ترسم انهيار ليفربول أمام ليستر بخطأ مكرر لأليسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قلب ليستر سيتي الطاولة على ضيفه ليفربول في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ووكرز" ضمن منافسات الأسبوع الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة الـ67، ليضع فريقه في المقدمة بهدف رائع عزز به صدارة الهدافين. (طالع التفاصيل)

لكن تقدم ليفربول أمام ليستر لم يدم طويلا، حيث احتاج الثعالب ست دقائق لتسجيل ثلاثة أهداف وسط أخطاء دفاعية للريدز في الدقائق 78، 81 و84 من اللقاء.

وارتكب البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول خطأ مكررا للمباراة الثانية على التوالي كلَّف به فريقه الهدف الثاني الثاني، ليتلقى الريدز الهزيمة الثالثة تواليا.

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لمشاهدة الهدف الثاني لليستر بخطأ أليسون.. اضغط هنا

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