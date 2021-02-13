نتيجة مباراة العين والشارقة في الدوري الاماراتي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة العين والشارقة في الدوري الاماراتي، ضمن الجولة 18، في إحدى مباريات اليوم السبت 13-2-2021.

شهد الشوط الاول تقدم الشارقة بالهدف الاول فى الدقيقة العاشرة، سجل هدف التقدم اللاعب البرازيلي”كايو”، من صناعة مواطنه “بلويزينهو”، جاء الهدف من هجمة مرتدة منظمة أنهاها كابو بتسديدة قوية فى الشباك.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع تدارك فريق العين هدف التعادل عن طريق اللاعب “يحيي نادر” بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1.

وينقل البث المباشر لمباراة “العين والشارقة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “فارس عوض”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة العين والشارقة على استاد نادي الشارقة، وتنطلق في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.