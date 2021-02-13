متى يعود علي معلول لصفوف الاهلي بعد اصابته في كأس العالم للأندية؟

أعلن النادي الأهلي المصري غياب مدافعه التونسي علي معلول مدة أسبوعين بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

ونقل الموقع الرسمي للنادي تصريحات لأحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، أكد فيها أن اللاعب أجرى أشعة رنين فور وصول بعثة الفريق من الدوحة، بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، والتي شهدت فوز الفريق بالمركز الثالث في البطولة عقب تغلبه على بالميراس البرازيلي 3 / 2 بضربات الجزاء في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتابع أبو عبلة أن اللاعب سيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي أجرى محاولات عديدة من أجل لحاق معلول بمباراة بالميراس لكن آلام العضلة الخلفية حالت دون ذلك.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة أمس الجمعة قادمة من الدوحة بعد الفوز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية.