كريستيانو رونالدو يتربع على عرش “السوشيال ميديا”

تربع الاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على عرش “السوشيال ميديا” هذا الأسبوع، وأصبح أول شخص على كوكب الارض يصل لـ 500 مليون متابع في مواقع التواصل الإجتماعي الأشهر حول العالم “فيسبوك وتويتر وانستقرام”.

وأضاف رونالدو هذا الرقم الضخم إلى رصيده الممتليء بالأهداف والأرقام القياسية سواء مع مانشستر يونايتد الانجليزي أو ريال مدريد الاسباني، ومنتخب البرتغال الأول، بالاضافة إلى يوفنتوس الايطالي الذي قرر تمثيله بدءًا من عام 2018.

ولدى كريستيانو رونالدو 261 مليون مُتابع على موقع انستقرام لتبادل الصور، بالاضافة إلى 125 مليون مُتابع على موقع فيسبوك، وهو أكثر رياضي يُحقق هذا الرقم.

كما يحظى رونالدو بشعبية جيدة على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، لكنها ليست كما الحال في انستقرام وفيسبوك، حيث يتابعه أقل من 100 مليون بقليل في حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة الشهير.

مع ذلك، يعتبر كريستيانو رونالدو الشخص الأكثر حصولاً على المتابعات في موقع تويتر بـ 91 مليون مُتابع.

وأصبح رونالدو أول شخص على الإطلاق يحصل على 250 مليون مُتابع في موقع انستقرام لتبادل الصور، وفي الوقت نفسه يتابع رونالدو 467 شخصًا فقط على انستقرام.

وحظى الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات بمتابعة رائعة من المعجبين في جميع أنحاء العالم وهو أحد أبرز الرياضيين في العالم وفق مجلة فوربس العالمية Forbes، ويحقق رونالدو ما يقرب المليون دولار أميركي لكل منشور ممول على موقع انستقرام instagram.

وبلغ رونالدو عامه الـ 36 في الخامس من فبراير 2021، ولكن العمر يبقى مُجرد رقم بالنسبة له، لأنه لا يتطلع لإيقاف ما يقوم به في الوقت الراهن أو بعد سنوات قليلة.

وقالت مجلة فوربس العالمية أن رونالدو يكسب حوالي 105 مليون دولار في السنة الواحدة، ويشمل هذا مكافآت المباريات وعلامته التجارية، وعلى وجه الدقة: يحصل على 60 مليون دولار من المباريات، و45 مليون دولار من خلال الاعلانات، ما يجعله أغنى رياضي في العالم لعام 2020، كما تحتل العلامة التجارية الخاصة به CR7 المركز الرابع في قائمة المشاهير الأعلى دخلاً في العالم الماضي.