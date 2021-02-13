عاجل | تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام توتنهام في الدوري الانجليزي “غياب محرز”

أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية التي سيخوض بها مباراة قمة الدوري الانجليزي أمام توتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت على ملعب طيران الاتحاد.

وشهدت تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام توتنهام غياب النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” الذي كان قد شارك كأساسي أمام ليفربول في الجولة الماضية عندما فاز فريق مان سيتي 4/1 على ملعب آنفيلد روود.

ويتواجد في حراسة مرمى مانشستر سيتي الحارس الدولي البرازيلي إيدرسون، ولن يتواجد المدافع البرتغالي “روبن دياش” في منطقة قلب دفاع السيتي، حيث قرر جوارديولا الاستعانة بالمدافع الإسباني الفرنسي “إيميريك لابورت” جنبًا إلى جنب المدافع الدولي الإنجليزي “جون ستونز”.

وسيجلس روبن دياش على دكة بدلاء مانشستر سيتي في هذه المواجهة مع الظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر والفرنسي بينجامين ميندي والإسباني إيريك جارسيا، بالاضافة إلى فيران توريس ورياض محرز وتوماس دويل وسيرخيو أجويرو.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، ضمن الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز 2021/2020.

إليكم تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام توتنهام

إيدرسون

أوليكسندر زينشينكو – إيميريك لابورت – جون ستونز – جواو كانسيلو

رودري – إيلكاي جوندوجان – بيرناردو سيلفا

رحيم سترلينج – جابريل جيسوس – فيل فودين

إليكم تشكيلة توتنهام الاساسية امام مانشستر سيتي

هوجو لوريس

دافينسون سانشيز – إيريك داير – جافيت تانجانجا

بيير هوجبيرج – تانجوي ندومبيلي

بن ديفيز – إيريك لاميلا – لوكاس مورا

هاري كين – هيونج سون مين