نتيجة مباراة الزوراء واربيل في الدوري العراقي “انتصار ثمين للنوارس”

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة “الزوراء واربيل” في إحدى مباريات اليوم السبت 13-2-2021 في الجولة 19 من الدوري العراقي الممتاز، والمنتهية بفوزٍ ثمين للنوارس.

حقق فريق الزوراء فوزًا هامًا على أربيل بنتيجة (2-1)، ليواصل الضغط على المتصدر “القوة الجوية” الذي سيواجه نظيره “الحدود” اليوم في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

وتقدم الزوراء في النتيجة بالهدف الأول عند الدقيقة (40) عن طريق “أحمد فاضل”، قبل أن يدرك اربيل هدف التعادل من ضربة جزاء، “حيدر قهرمان” في الدقيقة (51).

وخطف المهاجم المخضرم “علاء عبد الزهرة” هدف الانتصار لفريق الزوراء بضربة رأسية عند الدقيقة (57).

وبهذا الفوز حافظ “الزوراء” على سجله خال من الهزائم في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري العراقي، كما عاد لسكة الانتصارات بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام “نفط ميسان، والكرخ” على الترتيب.

وارتقى الزوراء من المركز الثالث إلى الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري العراقي بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “الشرطة”، وبفارق نقطتين عن المتصدر “القوة الجوية”.

في المقابل يمر نادي “اربيل” بفترة صعبة في الدوري العراقي، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط من اخر 13 مباراة لعبها في الدوري العراقي، خسر في 7 مباريات، وتعادل في 5.

ويقبع اربيل في المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويفصله 3 نقاط فقط عن أولى مناطق الهبوط التي يتواجد فيها فريق “الحدود”.

ونقل بث مباشر مباراة “الزوراء واربيل” على قناة الشباب الرياضية العراقية 1، بصوت المعلق الرياضي العراقي “قحطان المالكي”.

وأقيمت مباراة الزوراء واربيل على ملعب الشعب الدولي، وانطلقت في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية.