مستشفى ليفربول..ميلنر يرفع العدد لـ 10 اصابات بعد خروجه أمام ليستر

انضم الإنجليزي المخضرم “جيمس ميلنر” إلى مستشفى ليفربول المكونة من 10 لاعبين بعد تعرضه لإصابة أمام ليستر سيتي في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت في افتتاح الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب كينج باور.

وأضطر جيمس ميلنر لترك مكانه للإسباني تياجو ألكانتارا في تشكيلة ليفربول بعد أول 17 دقيقة من انطلاق مباراة ليستر سيتي، ليضاعف من حدة الصداع المُزمن للمدرب يورجن كلوب فيما يخص اختيار التشكيل الأساسي للفريق قبل كل مباراة.

ويتبقى أن نرى بالضبط ما نوع الإصابة التي تعرض لها صاحب الـ 35 عامًا، والمدة التي سيغيبها عن الملاعب خلال الفترة القادمة، وهل سيكون ضمن تشكيلة الفريق في دوري أبطال أوروبا أم لا.

ماذا حدث لجيمس ميلنر؟

يبدو أن جيمس ميلنر يعاني من إصابة عضلية، فلم يتمكن من الاستمرار على أرض الملعب لأكثر من دقيقتين وطلب الخروج في الدقيقة 17، ليحل محله تياجو ألكانتارا.

وكان لاعب أستون فيلا ومانشستر سيتي السابق قد ظهر اليوم للمرة السابعة فقط في الدوري الانجليزي الممتاز بموسم 2021/2020، لهذا ظهرت عليه علامات عدم الرضا والإحباط أثناء خروجه من أرض الملعب، فقد تؤثر تلك الإصابة على ما تبقى له من الموسم.

ولم يتضح بالنسبة للمتابعين نوع الإصابة التي عانى منها جيمس ميلنر، لكن يورجن كلوب قدم تحديثًا حول نوع الإصابة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

وقال كلوب “انها إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، آمل أن تكون إصابة طفيفة وخفيفة، لم نكن نرغب في المخاطرة به وجعله يستمر على أرض الملعب بها لهذا قررنا تغييره في الدقيقة 17”.

مَن هم اللاعبون المصابون في ليفربول؟

يوجد حاليًا 10 من لاعبي الفريق الأول لليفربول يعانون من إصابات مختلفة، والعديد منهم في خط الدفاع، ما سيحد من خيارات يورجن كلوب في الفترة المتبقية من الموسم لاختيار تشكيلته الأساسية.

ويغيب قلب الدفاع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك منذ فترة بعيد بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وعلى الرغم من أن يورجن كلوب قدم تحديثًا إيجابيًا عن الهولندي في يناير الماضي، إلا أنه من غير المتوقع عودته في أي وقت قريب بسبب تلك الإصابة الموجعة التي ألمت به في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون خلال شهر أكتوبر الماضي.

كذلك يفتقد ليفربول لخدمات المدافع متعدد الاستخدامات “جو جوميز” لمدة طويلة، فلم يشارك منذ التعادل 1/1 أمام مانشستر سيتي في شهر نوفمبر الماضي، ومن غير المتوقع أن يعود قريبًا.

مدافع آخر يعاني من إصابة هو “جويل ماتيب”، كما أُستبعد لاعب خط الوسط فابينيو الذي يُجيد في مركز قلب الدفاع في بعض الأوقات، من مباراة ليستر سيتي اليوم، والتي شهدت كذلك غياب المدافع الجديد “بن ديفيز” القادم من بريستون في الميركاتو الشتوي 2021.

في هذه الأثناء، خرج لاعب الوسط الدولي الغيني نابي كيتا من حسابات يورجن كلوب أمام ليستر سيتي بسبب عدم تعافيه الكامل من مشكلة أوتار الركبة التي أبعدته لأكثر من شهرين عن صفوف الفريق.