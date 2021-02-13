نتيجة مباراة الهلال وماميلودي صن داونز في دوري أبطال افريقيا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة مباراة الهلال وماميلودي صن داونز، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال افريقيا 2021.

شهد الشوط الاول افتتاح صن داونز اهداف اللقاء فى الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب “موسى ليبوسا”، من صناعة “ليل لاكاي”.

ينقل بث مباشر مباراة الهلال وماميلودي صن داونز على قناة بي ان سبورت HD7، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”.

وتقام مواجهة الهلال وماميلودي صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية.