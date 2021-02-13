عاجل | تشكيلة يوفنتوس الاساسية أمام نابولي في قمة الدوري الايطالي

أعلن المدير الفني الايطالي الشاب آندريا بيرلو تشكيلة يوفنتوس الاساسية التي سيخوض بها مباراة قمة الدوري الايطالي مساء اليوم السبت أمام نابولي على ملعب دييجو آرماندو مارادونا. وشهدت تشكيلة يوفنتوس الاساسية تواجد كل من كريستيانو رونالدو وآلفارو موراتا في خط المقدمة، ومن خلفهم الثنائي الهجومي الآخر فيديريكو بيرنارديسكي وفيديريكو كييزا. ويفتقد يوفنتوس لجهود الثلاثي آرون رامسي وباولو ديبالا وآرثر ميلو بسبب إصابات مختلفة، بالاضافة إلى اللاعب الأوروجوياني “إسرائيل” المصاب في الرأس. أما فريق نابولي فيغيب عن صفوفه 6 لاعبين هم “ديمي وفوزي غولام وهيساج وخاليدو كوليبالي ومانولاس وميرتينس”. وتنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، ضمن الجولة 22 من الدوري الايطالي الدرجة الأولى. إليكم تشكيلة يوفنتوس الاساسية امام نابولي تشيزني خوان كوادرادو – ماتياس دي ليخت – جورجيو كيليني – دانيلو بيرنارديسكي – بينتانكور – آدريان رابيو – كييزا آلفارو موراتا – كريستيانو رونالدو إليكم تشكيلة نابولي الاساسية امام يوفنتوس دافيد أوسبينا ماريو روي – نيكولا ماكسيموفيتش – أمير رحماني – جيوفاني دي لورينزو تيموي باكايوكو – بيوتر زيلينسكي هيرفينج لوزانو – لورينزو إنسيني – ماتيو بوليتانو فيكتور أوسيمين

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