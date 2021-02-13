بث مباشر | شاهد مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة “مانشستر سيتي وتوتنهام”، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على قناة بي ان سبورت HD1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام على ملعب الاتحاد، بإدارة من الحكم الانجليزي “بول تيرني”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

الآن ومع وجود فجوة واضحة في القمة بين مانشستر سيتي وأقرب ملاحقيه، أصبح رجال بيب جوارديولا لا يمكن إيقافهم، وذلك بعدما حققوا فوزًا بشكلٍ لا يُنسى أمام “ليفربول” على ملعب آنفيلد بعد 18 عامًا، حيث فاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ولم يُهزم مانشستر سيتي على أرضه في الدوري الانجليزي منذ نهاية فترة التوقف الدولي في أكتوبر 2020، حيث خاض 10 مباريات في معقله “الاتحاد”، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل مرتين، وسجلوا هدفهم الأول في أول 30 دقيقة في ستة من تلك الانتصارات الثمانية.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 50 نقطة، جمعها من 22 مباراة، انتصر في 15 لقاء، وتعادل في 5، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 43 هدف، واستقبلت شباكه 13 هدف كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

في المقابل، خسر توتنهام في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الانجليزي جعلته يتراجع كثيرًا في جدول الترتيب، قبل ان يحقق فوزًا سهلاً في الجولة الماضية أمام “وست بروميتش ألبيون”.

ويسير توتنهام بشكلٍ سيء عندما يلعب خارج أرضه في الدوري الانجليزي، حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة فقط من آخر 6 مباريات، وتعادل في 3، وخسر مرتين.

ويتواجد توتنهام في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 36 نقطة، جمعها من 22 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 6، وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 36 هدف، واهتزت شباكه 22 مرة.

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