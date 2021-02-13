السوق السعودي | صراع بين الاتحاد والهلال على محمد آل فتيل

كشفت تقارير صحفية أن مدافع الاهلي السعودي، محمد آل فتيل، دخل ضمن اهتمامات ناديي الهلال والاتحاد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أن إدارة الاتحاد تواصلت مع اللاعب الذي دخل الفترة الحرة من عقده، لكسب خدماته بداية من الموسم الرياضي القادم، كما أن مدافع الاهلي يملك عرضًا آخر من الهلال.

وخاض آل فتيل 9 مباريات مع الأهلي، في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي، سجل خلالها هدف وحيد فقط.

واستطاع اللاعب قطع الكرة 10 مرات من الخصم، مع اعتراضه 17 كرة، وتشتيته 44 أخرى، وبلغ عدد تمريراته الصحيحة 360 تمريرة، بنسبة نجاح 86%.