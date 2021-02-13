اخبار الرياضه

السوق السعودي | صراع بين الاتحاد والهلال على محمد آل فتيل

0 نشر
محمد حمدي 0 تبليغ

كشفت تقارير صحفية أن مدافع الاهلي السعودي، محمد آل فتيل، دخل ضمن اهتمامات ناديي الهلال والاتحاد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أن إدارة الاتحاد تواصلت مع اللاعب الذي دخل الفترة الحرة من عقده، لكسب خدماته بداية من الموسم الرياضي القادم، كما أن مدافع الاهلي يملك عرضًا آخر من الهلال.

وخاض آل فتيل 9 مباريات مع الأهلي، في مسابقة دوري كأس الأمير للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي، سجل خلالها هدف وحيد فقط.

واستطاع اللاعب قطع الكرة 10 مرات من الخصم، مع اعتراضه 17 كرة، وتشتيته 44 أخرى، وبلغ عدد تمريراته الصحيحة 360 تمريرة، بنسبة نجاح 86%.

صراع اتحادي هلالي لضم مدافع الاهلي! محمد آل فتيل يُثير اهتمام الزعيم والعميد – صور goal

كانت هذه تفاصيل خبر السوق السعودي | صراع بين الاتحاد والهلال على محمد آل فتيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا