صفقات النصر | الكشف عن موقف تيكسيرا من الانضمام لصفوف الفريق

كشفت تقارير صحفية سعودية موقف الجناح البرازيلي، أليكس تيكسيرا، من الانضمام إلى نادي النصر، خلال الأيام المقبلة، ليتم قيده بديلًا للمحترف الكوري الجنوبي، كيم جين سو، الذي تعرض لإصابة قوية ستمنعه عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “الرياض” السعودية، فإن تيكسيرا يتجه لرفض العرض الذي قدمته له إدارة نادي النصر لضمه، وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب يدرس مع وكيله العروض الأخرى التي وصلته خلال الفترة الماضية.

وكانت مصادر نصراوية قد ذكرت أن الإدارة أقنعت الكوري الجنوبي، كيم جين سو، بحذف اسمه من قائمة الفريق المحلية حتى يناير 2022، وذلك بعد تعرضه لإصابة بقطع في وتر أكيلس في مفصل القدم، ستبعده عن الملاعب طويلًا.

وأشارت إلى أن اللاعب وافق على طلب النصر رفع اسمه من القائمة المحلية وذلك بعدما اتضح له أن مدة علاجه وتأهيله ستمتد حتى أكتوبر القادم، مما يجعل إدارة النصر قادرة على قيد لاعب أجنبي آخر في القائمة، بعد حذف اسم المدافع الكوري، بشرط أن يكون لاعبًا حرًا غير مرتبط مع أي نادٍ حاليًا.

ودخلت إدرة النصر في مفاوضات مكثفة الفترة الماضية مع البرازيلي تيكسيرا؛ كونه لا يرتبط حاليًا بعقد مع أي فريق بعد نهاية عقده مع جيانغسو سونينغ الصيني.