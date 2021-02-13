بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر والشباب” في إحدى مباريات اليوم السبت 13-2-2021 ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “النصر والشباب” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”.

وتقام مواجهة النصر والشباب على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر، 17:10 بتوقيت جرينتش.

تعد مباراة ‎النصر و‎الشباب من المواجهات المثيرة في الدوري السعودي، حيث التقى الفريقان في 25 مباراة في دوري المحترفين، كانت الغلبة فيها لليث الأبيض حيث حقق 9 انتصارات، مقابل 8 لفارس نجد، وسيطر التعادل على 8 لقاءات.

ويمر نادي النصر بفترة رائعة تحت قيادة المدرب “ألين هورفات”، فبعد تعادله في الجولة الماضية أمام “الفتح” في مسابقة الدوري أصبح دون خسارة للمباراة 11 على التوالي في جميع المسابقات، تخللها فوزه بكأس السوبر السعودي على حساب غريمه الهلال بثلاثية نظيفة.

ويتواجد النصر في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز في 7، وتعادل في 4، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 27 هدف، واستقبلت شباكه 21.

‏‎في المقابل، لم يخسر نادي الشباب في آخر 8 مباريات خاضها في ‎الدوري السعودي، حيث انتصر في 6 مناسبات، وتعادل مرتين، وسيسعى إلى تفادي الخسارة اليوم لمعادلة آخر أطول سلسلة “لا هزيمة” حققها، وكانت في أكتوبر 2017 والتي وصلت إلى 9 مباريات.

ويتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه “أهلي جدة” الذي تعادل أول أمس أمام “اتحاد جدة” لحساب الجولة الحالية، وسجل لاعبو الليث الأبيض 34 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباكه 22 هدف.

..