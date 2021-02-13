صفقات النصر | التوصل لاتفاق مع كيم جين سو يُقرب الصفقة المرتقبة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر السعودي استطاعت إقناع اللاعب الكوري الجنوبي، كيم جين سو، بحذف اسمه من قائمة الفريق المحلية حتى يناير 2022، وذلك بعد تعرضه لإصابة بقطع في وتر أكيلس في مفصل القدم، ستبعده عن الملاعب طويلًا.

وأوضحت “وافق كيم على طلب النصر رفع اسمه من القائمة المحلية وذلك بعدما اتضح له أن مدة علاجه وتأهيله ستمتد حتى أكتوبر القادم”.

وستكون إدارة النصر قادرة على قيد لاعب أجنبي آخر في القائمة، بعد حذف اسم المدافع الكوري، بشرط أن يكون لاعبًا حرًا غير مرتبط مع أي نادٍ حاليًا.

ويُعتبر الجناح البرازيلي، أليكس تيكسيرا، هو أقرب الأسماء لدعم قائمة النصر بدلًا من كيم جين سو، إذ لا يرتبط حاليًا بعقد مع أي فريق بعد نهاية عقده مع جيانغسو سونينغ الصيني.