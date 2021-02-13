صفقات الهلال | صفقة تبادلية تلوح في الافق مع اهلي جدة

كشفت مصادر مقربة من الهلال السعودي أن الإدارة تنوي دعم الفريق بقوة خلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووضعت عدد من الأسماء الشابة المميزة لمتابعتها في الفترة القادمة.

وأوضحت أن أحد هذه الأسماء هو لاعب الاهلي، عبدالرحمن غريب، الذي تألق في الفترة الماضية مع الراقي، ويرى الهلاليون أنه البديل المناسب للنجم، سالم الدوسري، حيث يمتاز بالأداء الهجومي في الجناحين الأيسر والأيمن، بالإضافة إلى قدرته على التهديف وصناعة اللعب بنفس المستوى.

وأضافت “في ظل صعوبة موافقة الاهلي على بيع غريب، الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2023، وضعت الإدارة الهلالية، مجموعة من الحلول لحسم الصفقة”.

وأشارت ذات المصادر إلى أن إدارة الهلال ستعرض على الاهلي صفقة تبادلية، من الممكن أن يدخل فيها المدافع محمد جحفلي، أو صانع الألعاب هتان باهبري، وكذلك المهاجم صالح الشهري، وذلك لإقناع الإدارة الأهلاوية بالتخلي عن اللاعب الشاب.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن غريب تدرج في فئات الاهلي السنية، وصعد للفريق الأول عام 2018، وفي الموسم الرياضي الحالي استطاع إحراز 3 أهداف، وصناعة هدفين، رغم عدم إكماله أي مباراة كاملة.