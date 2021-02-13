بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس ونابولي”، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن الجولة 22 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي على قناة بي ان سبورت HD4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.

وتقام مواجهة يوفنتوس ونابولي على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي دوفيري”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

خسر نابولي أمام “جنوى” في آخر مباراة له في الدوري الايطالي، وسيؤدي فشل آخر بالتأكيد إلى الإطاحة بالمدرب “جينارو جاتوزو” الذي دخل في مشكلة مع رئيس النادي “أوريليو دي لورينتيس” لتراجع اداء ونتائج الفريق خلال الفترة القصيرة الماضية.

ويتواجد نابولي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الايطالي وفي رصيده 37 نقطة، جمعها من 20 مباراة، فاز في 12 مناسبة، وتعادل مرة واحدة، وتلقى 7 هزائم، ويبتعد عن أصاحب المركزين الخامس والرابع “لاتسيو وروما” بفارق 3 نقاط، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام “يوفنتوس”، بخلاف مواجهة اليوم التي تلعب في الجولة 22.

ومع ذلك، خسر نابولي مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة على ملعبه “دييجو ارماندو مارادونا”، انتصر في 7 مباريات، وتعادل في 3، وحافظ على نظاقة شباكه في ثلاثة من من آخر 4 مباريات.

في المقابل، وجد “يوفنتوس” بعض الزخم في سباق المنافسة على الصدارة، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية بعد خسارته أمام “الانتر”، حيث أصبح على بعد 5 نقاط عن الأخير، ويفصله 7 نقاط عن المتصدر “ميلان”، مع إمتلاك البيانكونيري مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام نابولي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث وفي رصيده 42 نقطة، جمعها من 20 مباراة، انتصر في 12 لقاء، وتعادل في 6 مرات، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 41 هدف، وتلقت شباكه 18 هدف كأقوى خط دفاع في الدوري الايطالي حتى الآن.

..