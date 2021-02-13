فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الترجي وتونغيث في دوري أبطال افريقيا “ريمونتادا للمكشخة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الترجي الرياضي التونسي وتونغيث السنغالي، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال افريقيا 2021.

نقل بث مباشر مباراة الترجي وتونغيث على قناة بي ان سبورت HD7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”.

وأقيمت مواجهة الترجي وتونغيث على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

استهل نادي الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا بفوزٍ صعب على تونغيث السنغالي، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل الزمالك المصري مع المولودية الجزائري أمس.

وكان تونغيث البادئ بالتسجيل عند الدقيقة (33) عن طريق “جيبريل سيلا”، قبل ان يعود الترجي في النتيجة ويسجل هدفين متتاليين عن طريق “طه ياسين الخنيسي” في الدقيقة (45) من علامة الجزاء، والمهاجم الغاني “خالد باسيت” في الدقيقة (73).

وتأهل الترجي إلى دور المجموعات بصعوبة بالغة على حساب “الأهلي بنغازي” الليبي، حيث فاز عليه في الدور التمهيدي الثاني بنتيجة (3-2) في الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة (0-0).

أما تونغيث السنغالي صعد على حساب “الرجاء البيضاوي” المغربي في مفاجئة صادمة، بعدما تعادل معه بنتيجة (0-0) في مباراة الذهاب والإياب، لينتصر عليه في ركلات الترجيح، وأثبت الفريق اليوم انه لن يكون صيدًا سهلاً في باقي مباريات المجموعة الرابعة.

هدف تقدم تونغيث

هدف التعادل لفريق الترجي

هدف الترجي الثاني