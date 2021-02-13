صفقات النصر | مسؤول سابق يصدم نور الدين أمرابط بالحقيقة المرة عن الادارة!

كشف عضو الشرف السابق في نادي النصر السعودي، سعد آل مغني، عن مفاجأة صادمة للاعب المغربي، نور الدين أمرابط، حيث أكد أن الإدارة النصراوية كانت ستقوم بالإطاحة به خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وأوضح من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن “تعاقد النصر، مع الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، كان لقيده في قائمة الفريق بدلًا من أمرابط. خطة النصر، كانت الاستغناء عن نور الدين أمرابط،

في الميركاتو الشتوي، وعدم استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم، حسب الاتفاق السابق”.

وأضاف آل مغني بقوله “لا صحة نهائيًا لما تردد بأن التعاقد مع ماشاريبوف، جاء لتعويض الكوري الجنوبي “المصاب”، كيم جين سو”.

وكان النصر قد تعاقد مع ماشاريبوف، قادمًا من باختاكور الأوزباكي، إلا أنه فشل في قيده في قائمته، بعد حرمانه من التعاقدات من لجنة “الكفاءة المالية”، ليتم إعارة اللاعب إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وانضم أمرابط إلى النصر في صيف 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، حيث لعب 82 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 22 آخرين، وينتهي عقده مع فارس نجد الصيف المقبل.

ويحتل النصر حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 7 مباريات، والتعادل 4 مرات، والخسارة في 6 مواجهات.