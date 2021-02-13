الدوري السعودي | قرار إدارة النصر يسعد اللاعبين قبل مواجهة الشباب المرتقبة

كشفت مصادر مُقربة من النصر السعودي أن إدارة النادي قررت تحفيز اللاعبين قبل مباراة الليلة الهامة أمام الشباب، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت أن إدارة النصر سلمت اللاعبين ثلاث رواتب متأخرة، بالإضافة إلى مكافآت الفوز في نهائي السوبر أمام نادي الهلال، وأشارت إلى أن مسئولي النصر، وعدوا أفراد كتيبة العالمي، بمكافأة ضخمة، حال الفوز على الشباب، مساء اليوم.
ويحتل النصر حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 7 مباريات، والتعادل 4 مرات، والخسارة في 6 مواجهات.
فيما يحتل الشباب صدارة المسابقة برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي، ونقطتين عن الهلال، وقد حقق الفريق الفوز 10 مرات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مرتين فقط.
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